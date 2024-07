Ramagem se manifesta pela primeira vez após ser citado em operação da PF e nega ação para ajudar Flávio Bolsonaro

O ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e deputado federal Alexandre Ramagem (PL) se pronunciou nesta-sexta sexta-feira (12) sobre as investigações da Polícia Federal que prenderam servidores do seu mandato por espionagem indevida, a chamada "Abin paralela". Em sua primeira manifestação sobre o caso, ele negou ter atuado para ajudar o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no caso da rachadinha e atrelou a operação da PF à eleição no Rio de Janeiro. As informações são da Folha de S.Paulo.