Sistema espião, câmeras escondidas e drones: como funcionava a "Abin paralela", segundo a PF

A Polícia Federal (PF) cumpre, nesta quinta-feira (11), cinco mandados de prisão preventiva na Operação Última Milha — investigação sobre monitoramento ilegal de autoridades públicas e produção de notícias falsas pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) do governo Jair Bolsonaro. A ofensiva mira auxiliares diretos do ex-chefe do órgão, Alexandre Ramagem (hoje deputado federal), além de influenciadores do chamado "gabinete do ódio".