As investigações da Polícia Federal (PF) no âmbito da Operação Última Milha, que teve o sigilo retirado na quinta-feira (11), revelam uma série de irregularidades no uso de sistemas da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para espionar autoridades e opositores políticos durante o governo de Jair Bolsonaro (PL). As informações são do portal g1.