Deputados e senadores apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) protocolaram, nesta segunda-feira (9), pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Os congressistas se reuniram com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), a quem cabe abrir o processo.