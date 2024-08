Mais um membro da equipe do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), teria feito pedidos fora do rito para a produção de relatórios do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), enquanto o ministro era presidente da Corte Eleitoral, afirma reportagem do jornal Folha de S.Paulo publicada nesta quinta-feira (15).