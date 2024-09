O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou mal e recebeu atendimento no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na manhã deste sábado (7). Segundo aliados do ex-presidente, ele teve uma gripe nesta sexta-feira (6) e recebeu medicações. Apesar da condição de saúde, Bolsonaro ainda disursou no ato pró-impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que ocorreu na Avenida Paulista.