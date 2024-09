Recurso Notícia

Advocacia-Geral da União recorre de decisão do TCU sobre presentes recebidos por presidentes

Tribunal de Contas da União entende que itens não podem considerados bens públicos; com isso, defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu arquivamento do caso das joias sauditas

10/09/2024 - 00h44min