Inquérito concluído Notícia

Caso das joias: PF liga Bolsonaro a esquema para desviar mais de R$ 6,8 milhões

Ex-presidente foi indiciado por peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Segundo investigação, itens oferecidos ao governo brasileiro como presente pela Arábia Saudita durante a gestão do ex-chefe do Executivo deveriam ter sido incorporadas ao patrimônio do Estado

08/07/2024 - 17h02min Atualizada em 08/07/2024 - 22h09min