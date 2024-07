A Polícia Federal (PF) indiciou nesta quinta-feira (4) o ex-presidente Jair Bolsonaro no caso das joias sauditas. O relatório parcial da investigação foi enviado na tarde desta quinta-feira (4) ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator do caso. Além dele, seu ex-ajudante de ordens Mauro Cid e outras 10 pessoas foram responsabilizadas.