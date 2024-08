No plenário virtual Notícia

STF forma maioria para manter decisões de Dino que restringem emendas parlamentares

Decisão afeta as "emendas Pix", que são direcionadas diretamente para prefeituras e Estados, e as impositivas, que ultrapassam R$ 33 bilhões em 2024; votação vai até as 23h59min desta sexta-feira

16/08/2024 - 11h13min