Rádio e televisão Notícia

Definido tempo de propaganda eleitoral dos candidatos à prefeitura de Porto Alegre

Espaço a que cada um tem direito é calculado automaticamente, por meio de ferramenta do TSE, com base nos partidos que integram as coligações. O critério para a divisão é o número de deputados federais das legendas

22/08/2024 - 16h27min