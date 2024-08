Felipe Camozzato é natural de Nova Bassano, na Serra Gaúcha, e já foi vereador de Porto Alegre e deputado estadual. Ele foi um dos fundadores do Partido Novo no Rio Grande do Sul. Durante sua trajetória política, Camozzato presidiu a Comissão Especial de Revisão Legislativa, que analisou as mais de 12 mil leis da cidade.