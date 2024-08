Maria do Rosário é formada em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), mestre em Educação e Violência Infantil e doutora em Ciência Política pela mesma instituição. Atuou, por muitos anos, como professora da rede pública municipal e estadual. Natural de Veranópolis, Maria do Rosário recebeu o título de Cidadã de Porto Alegre neste ano.