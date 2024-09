Alianças Notícia

Após Carlos Bolsonaro sinalizar trégua com Marçal, ex-presidente faz videochamada com Ricardo Nunes

Ligação para o atual prefeito de São Paulo e candidato à reeleição ocorreu um dia depois do filho do político se reaproximar do empresário e postulante à prefeitura pelo PRTB

29/08/2024 - 13h35min Atualizada em 29/08/2024 - 13h38min