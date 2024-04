O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), com sede em Porto Alegre, retomou nesta quarta-feira (24) os julgamentos na 8ª turma da corte com dois juízes federais convocados para substituir os dois desembargadores que foram afastados de suas funções. Na semana passada, a 8ª turma teve os trabalhos suspensos por falta de quórum, após a Corregedoria Nacional de Justiça determinar o afastamento de dois integrantes do colegiado: Thompson Flores e Loraci Flores de Lima.