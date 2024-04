O ministro do STF Flávio Dino pediu mais informações sobre a apuração disciplinar dos desembargadores federais Thompson Flores e Loraci Flores de Lima, antes de julgar se os dois magistrados serão ou não reintegrados aos seus cargos. Os dois desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) estão afastados, há uma semana, em meio a uma avaliação disciplinar conduzida pela Corregedoria-Geral de Justiça do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).