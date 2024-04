Às vésperas de o Conselho Nacional de Justiça analisar os achados da inspeção realizada no berço da Operação Lava-Jato, o ministro Luís Felipe Salomão, corregedor nacional de Justiça, decidiu afastar das funções a juíza Gabriela Hardt — que atuou na Operação como substituta do ex-juiz Sergio Moro na 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba — e três magistrados do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), o juiz Danilo Pereira Júnior e os desembargadores Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz e Loraci Flores De Lima.