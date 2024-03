A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria, nesta segunda-feira (25), para confirmar a decisão que levou à prisão de três suspeitos no inquérito sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em 2018. As ordens de prisão partiram do ministro Alexandre de Moraes, do STF. As informações são do portal g1.