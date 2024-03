O advogado Ubiratan Guedes, que representa o conselheiro Domingos Brazão, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), afirmou que Brazão "nunca teve nenhuma ligação com Marielle Franco". Domingos e o irmão, o deputado federal Chiquinho Brazão (União-RJ), foram presos, na manhã deste domingo (24), sob a suspeita de serem mandantes do assassinato da vereadora do PSOL e do motorista Anderson Gomes, em março de 2018.