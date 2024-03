De volta ao Judiciário após 18 anos de vida política, o recém-empossado ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, estreou a semana no novo cargo com votos em processos sobre a Operação Lava-Jato, os ataques do 8 de Janeiro, o vínculo entre entregadores e empresas de aplicativo, um caso de propina entre advogado e colegiado de um Tribunal Federal, as "sobras eleitorais" e uma condenação trabalhista contra a Petrobrás.