O governo federal formalizou nesta terça-feira (5), no Diário Oficial da União (DOU), a nomeação do ex-procurador de Justiça de São Paulo Mario Luiz Sarrubbo para exercer o cargo de secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A escolha de Sarrubbo para o posto já havia sido anunciada pelo ministro Ricardo Lewandowski.