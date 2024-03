A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que criminaliza a posse e o porte de qualquer quantidade de drogas deve ser analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado na próxima quarta-feira (13). A confirmação foi feita pelo presidente da comissão, Davi Alcolumbre (União-AP), nesta sexta-feira (8). As informações são do g1.