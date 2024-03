Em 2023, 82 crianças e adolescentes perderam as mães em casos de feminicídio no Rio Grande do Sul. Com olhar para esses órfãos, foi apresentado na Assembleia Legislativa um projeto de lei que pretende autorizar a criação de benefício, como uma espécie de pensão, para menores de 18 anos que estejam nessa situação. A proposta ainda está em fase de análise, antes de passar por votação dos parlamentares. A iniciativa, chamada de Auxílio RS Ampara, foi protocolada pela deputada Nadine Anflor (PSDB).