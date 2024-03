No mês dedicado à luta feminina pela afirmação da dignidade e contra todas as formas de violência e discriminação, uma série de ações de conscientização ocorrerão em Caxias do Sul. Entre as atividades, a Patrulha Maria da Penha, da Brigada Militar (BM), intensificará o trabalho de prevenção com o intuito de reduzir casos de violência doméstica que podem levar a assassinatos de mulheres. As ações de policiamento preventivo e repressivo ocorrem até 29 de março.