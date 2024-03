A década era 1980. Sem celular e aplicativos de conversa, a comunicação exigia certo malabarismo, mas este cenário não foi impeditivo para que Ana Maria, a mãe da jovem modelo Deise Nunes, ligasse para um familiar, em Canela, para que solicitasse uma audiência com o prefeito. É que Ana Maria queria pedir ao chefe do executivo que aceitasse a filha como representante de Canela, no Miss Rio Grande do Sul, após o desinteresse de Porto Alegre, cidade onde moravam. A determinação e coragem da mãe de Deise deram certo. Ela foi aceita pelo município da Serra, venceu a etapa estadual e, depois, foi coroada Miss Brasil 1986, tornando-se a primeira mulher negra a conquistar a faixa do concurso.