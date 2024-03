Maira Gomez, influenciadora digital amazonense de 25 anos, representa o Brasil na série One of a Kind (Exemplar Único, em tradução livre) da Barbie, em dupla comemoração ao Dia Internacional da Mulher e ao aniversário de 65 anos do ícone infantil. Na homenagem, foram produzidos itens únicos, não comercializados, de oito mulheres consideradas "modelos" de conduta.