Caio Afiune, que participou do BBB 21, abriu o jogo sobre autoestima e explicou, em entrevista ao gshow, publicada nesta quarta-feira (6), os motivos que o levaram a optar por uma cirurgia de correção de ginecomastia no mês passado. O fazendeiro retirou parte do tecido mamário e também passou por uma lipo LAD.