A relação esfriou, o casal já não transa mais e os motivos que podem ter levado a isso são inúmeros. Alguns dos mais frequentes, segundo a psicóloga e sexóloga Alice Touguinha Weidle, são o longo tempo de convívio, a rotina de trabalho, as brigas que minam a relação, e a chegada de filhos, por exemplo, e o fato do casal ter parado de se namorar e se observar nos gestos sutis do dia a dia. Debaixo do teto de casa, foram ficando cada vez mais raros os beijos na boca antes de sair para o trabalho e os amassos na bancada da cozinha.