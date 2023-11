O termo vem do francês e se refere a "sexo lésbico", mas com o tempo a prática foi ganhando terreno e pode ser apreciada por qualquer um, tanto casais héteros quanto gays: "gouinage" é essencialmente sexo sem penetração, mas com muita excitação e orgasmo. A prática consiste em buscar prazer estimulando todos os sentidos, erotizando o corpo por inteiro, explica a psicóloga e sexóloga Lucia Pesca