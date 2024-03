Dado Dolabella explicou o motivo do seu afastamento de Wanessa Camargo após a desclassificação da cantora no BBB 24, no sábado (2). Em entrevista ao podcast ZonaV, nesta terça-feira (5), o artista admitiu que os posicionamentos que ele teve fora do confinamento foram vistos com maus olhos pelo espectadores.