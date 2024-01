Integrante do grupo camarote, a cantora Wanessa Camargo não tem agradado grande parte do público do Big Brother Brasil 24. Do lado de fora da casa mais vigiada do Brasil, a artista conta com o apoio do namorado, o ator Dado Dolabella. Na noite deste domingo (28), ele publicou um vídeo cantando uma música feita para a amada.