Alane, Isabelle, Juninho e Luigi são os emparedados desta semana no BBB 24. Davi e Pitel também estavam na berlinda, mas se salvaram na prova bate e volta, para a decepção dos nove participantes que votaram no baiano. Isabelle, indicada pelo líder, discutiu com MC Bin Laden e agitou a madrugada desta segunda-feira (29) na casa.