O Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul (Simecs) promoveu nesta quinta-feira (7) o encontro "Mulheres Impulsionando a Indústria". O evento, que marca a semana do Dia Internacional da Mulher, contou com a presença das convidadas Francine Steffenello, gerente de produção para processos de solda da empresa John Deere, de Horizontina, no noroeste do RS, Aline Zini Backes, diretora de operações do Grupo Sazi, de Farroupilha, e Vera Lucia Favaron, gerente administrativa da empresa Qualisteel, de Nova Prata. A conversa foi mediada por Shirley Carniel, da Fábrica de Máquinas Almeida, de Caxias do Sul, e contou com a presença de cerca de cem pessoas.