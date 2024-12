Daer abre contratação para recuperar 11 rodovias destruídas pela chuva de maio; seis são na Serra

A recuperação das estradas envolve não apenas as condições do pavimento, mas também estabilização de encostas, melhorias em sistemas de drenagem, contenções e sinalização. Essa etapa de intervenções, mais voltada à chamada resiliência da infraestrutura, havia sido prometida em junho, durante uma visita do governo do Estado a Caxias e Bento Gonçalves .

Ao todo, as obras estão divididas em 15 lotes. Na Serra estão contempladas a RS-431, entre Bento Gonçalves e São Valentim do Sul, a RS-444, entre Monte Belo do Sul e Santa Tereza, dois trechos da RS-448, que juntos contemplam a ligação de Nova Roma do Sul e a Farroupilha, além da RS-437, entre Vila Flores e Nova Roma do Sul. Toda a extensão da RS-452, entre Caxias do Sul e Bom Princípio, e da RS-826, entre Farroupilha e Alto Feliz, também estão incluídos. O Daer não detalhou quais ações serão necessárias em cada rodovia nem o custo ou período estimado para as intervenções.