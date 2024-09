A RS-431, rodovia que liga os municípios de Santa Tereza, São Valentim do Sul e Bento Gonçalves, foi fortemente atingida pela enchente de setembro de 2023 e também pela cheia de maio deste ano. A estrada sai de Bento e segue até Dois Lajeados, por isso é uma importante ligação da Serra com o Vale do Taquari.