As cidades de São Valentim do Sul e Santa Tereza voltaram a ter ligação pela RS-431 na manhã deste sábado (10). Após ser aprovada em uma vistoria realizada no fim da semana, a balsa que faz a travessia do Rio Taquari, junto à localidade de Santa Bárbara, foi autorizada a iniciar operações. O transporte vai ocorrer todos os dias, das 7h às 17h30min.