Vistoria para liberação de balsa entre Santa Tereza e São Valentim do Sul deve ocorrer na quinta-feira

A vistoria na balsa na localidade de Santa Bárbara, entre Santa Tereza e São Valentim, que estava prevista para esta terça-feira (6), não vai mais ocorrer por problemas burocráticos. De acordo com a Secretaria de Logística e Transporte do Estado (Selt), o serviço deve ser feito na quinta-feira (8) e a liberação para o retorno das atividades está prevista para a sexta-feira (9). A intenção inicial era de que a estrutura voltasse a operar ainda no final de julho.