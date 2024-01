O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou na manhã deste domingo (7) que orientou seus secretários a "comandar pessoalmente" a Polícia Militar do Distrito Federal no enfrentamento ao ataque às sedes dos três poderes em 8 de janeiro de 2023. Em publicação no X, antigo Twitter, Dino relembrou as medidas do ministério para lidar com o ataque e detalhou a intervenção no comando da força policial.