Com discurso e foco voltados para a irrigação, o deputado Adolfo Brito (PP) assumiu, nesta quarta-feira (31), a presidência da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Com 49 votos favoráveis e nenhum contrário, a chapa única (veja a composição abaixo) encabeçada por Brito foi eleita por unanimidade.