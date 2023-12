Suspeito de participar de esquema de corrupção no Rio envolvendo licitações, o governador Cláudio Castro (PL) é o sétimo chefe do Executivo estadual investigado. A investigação da Polícia Federal (PF) aponta suspeita de fraudes a licitações e contratos administrativos de assistência social. Segundo a PF, os investigados teriam desviado recursos públicos e direcionado serviços a redutos do grupo político do governador.