O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu, na quarta-feira (20), a multa de R$ 10,3 bilhões do acordo de leniência do Grupo J&F, dos irmãos Wesley e Joesley Batista. Para encerrar as investigações das operações Greenfield, Sepsis, Cui Bono, Bullish e Carne Fraca — frentes de apuração executadas pela Polícia Federal para desmantelar esquemas de corrupção, fraudes, lavagem de dinheiro e evasão de divisas —, o grupo se comprometeu, em 2017, a pagar o montante bilionário ao longo de 25 anos.