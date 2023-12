Em meio ao debate sobre o polêmico projeto de aumento do ICMS, que acabou retirado pelo governo por falta de apoio, passou praticamente despercebida pelo grande público a proposta do Piratini para recriar uma agência de desenvolvimento econômico do Estado. O texto foi aprovado pelos deputados na terça-feira (19) e sancionado nesta quarta (20) pelo governador Eduardo Leite.