A quebra dos sigilos bancário e telefônico do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), foi autorizada nesta quarta-feira (20). O pedido partiu da Polícia Federal (PF), que realiza a Operação Sétimo Mandamento para investigar desvio de recursos da assistência social no Estado. A decisão que autorizou a quebra dos sigilos é do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Raul Araújo. As informações são do portal g1.