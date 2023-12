A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) realizam, nesta terça-feira (19), nova operação contra uma milícia que atua na zona oeste do Rio de Janeiro. Estão sendo cumpridos 12 mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Criminal Especializada do Rio de Janeiro.