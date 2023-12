Carioca criada na zona oeste do Rio de Janeiro, a deputada estadual Lúcia Helena Pinto de Barros, a Lucinha (PSD), 63 anos, foi afastada do cargo nesta segunda-feira (18) sob a suspeita de envolvimento com a milícia. Ela foi alvo da operação Batismo, deflagrada pela Polícia Federal (PF) e pelo Ministério Público do Rio (MP-RJ).