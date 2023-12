Um tiroteio no bairro Jardim América, região central da capital paulista, resultou em três mortes no último sábado (16). O proprietário da residência, o empresário Rogério Saladino dos Santos, 56 anos, disparou contra dois policiais civis que haviam tocado a campainha. A visita dos policiais tinha o objetivo de obter imagens das câmeras de segurança da casa para investigar um furto que ocorreu na mesma rua no dia anterior. No entanto, os agentes foram recebidos a tiros pelo empresário.