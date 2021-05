No Senado Na CPI da Covid, Mayra Pinheiro defende uso de cloroquina e contradiz declaração de Pazuello sobre falta de oxigênio em Manaus Secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde defendeu, em diversas ocasiões, uso da cloroquina no combate ao coronavírus