Com a Palavra "Mergulhar na vida de Rondon foi um alívio diante da loucura atual", diz Larry Rohter, ex-correspondente que está lançando livro sobre o marechal Jornalista envolvido em polêmica em 2004, ao sugerir que o então presidente Lula tinha problemas com álcool, viajou o Brasil para pesquisar sobre um dos grandes personagens do país