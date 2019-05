Levantamento Ritmo da Lava-Jato no TRF4 indica novo julgamento de Lula em maio de 2020 Projeção leva em conta tempo médio de tramitação de todas as apelações já julgadas pela Corte. Processo do sítio de Atibaia chega em 10 dias ao tribunal e, se repetir a rapidez verificada no caso do triplex no Guarujá, julgamento poderia ocorrer em agosto deste ano