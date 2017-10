Preso no regime semiaberto , o deputado Celso Jacob (PMDB-RJ) foi o responsável pelo voto número 171 a favor de Michel Temer nesta quarta-feira (25). Com a marca alcançada na Câmara, o governo conseguiu barrar a segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente.

No jargão criminal, o 171 é sinônimo de estelionato, já que este é o número do artigo que trata deste crime no Código Penal. Jacob havia sido preso pela Polícia Federal em junho, em cumprimento a determinação expedida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), condenado a sete anos e dois meses de prisão pelos crimes de falsificação de documento público e dispensa de licitação. Autorizado a progredir para o semiaberto, Jacob vai à Câmara durante o dia. À noite, dorme na cadeia.